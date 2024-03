Vinitaly 2024, il vino italiano approda a Bruxelles: “Portiamo la nostra eccellenza nel mondo”

Bruxelles (Belgio), 20 marzo 2024 - Serata di presentazione all'ambasciata italiana di Bruxelles per il Vinitaly 2024, che si terrà a Verona dal 14 al 17 aprile. Si tratta dell'ultima di 18 tappe che fra manifestazioni fieristiche, anteprime e roadshow hanno portato la manifestazione in tutta Europa, Asia e Nordamerica per incontrare e portare in Italia i principali importatori, buyer e protagonisti del mondo del vino.

Da sinistra: Maurizio Danese, ad di Veronafiere; Federica Favi, ambasciatrice di’Italia a Bruxelles; Federico Bricolo, presidente di Veronafiere

La presentazione

Ospiti delal serata circa 100 persone fra giornalisti, responsabili di imprese del settore horeca, importatori, buyer, ospiti istituzionali. "Si tratta di un lavoro fondamentale – ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo – in cui non solo promuoviamo il vino italiano nel mondo, ma entriamo in contatto con i principali stakeholder del mondo del vino. Non dimentichiamo che Vinitaly si fa per il business e siamo impegnati per portare le migliori opportunità per i partecipanti in Fiera".

Un passo avanti in una direzione intrapresa con decisione negli ultimi anni. "Si tratta di una scelta precisa della nuova governance – ha concluso Bricolo durante la presentazione – abbiamo rinforzato l'ufficio esteri e investito molto sull'incoming. Penso che già l'anno scorso se ne siano visti i frutti, ma continueremo a lavorare in questa direzione".

“Vinitaly celebra le eccellenze italiane”

"Questo evento celebra un’altra delle numerose eccellenze italiane, quella delle nostre aziende vinicole. Le esportazioni vinicole italiane verso il Belgio ammontano nel 2023 a circa 220 milioni di euro, un risultato incoraggiante che può essere ancora potenziato. Lavorando insieme, possiamo raggiungere nuovi traguardi e rafforzare i legami fra i due Paesi, aprendo la strada a opportunità di crescita e prosperità condivise”, ha detto l’ambasciatrice d'Italia a Bruxelles, Federica Favi, nel suo intervento di saluto.