Luxottica, premio record per tutti i dipendenti: oltre 4mila euro di bonus in busta paga

Agordo (Belluno), 17 aprile 2024 – Premio di risultato da record quest’anno alla EssilorLuxottica con la multinazionale degli occhiali di Agordo che ha distribuito a tutti i propri dipendenti un bonus in busta paga superiore ai 4mila euro. Ieri le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti di EssilorLuxottica si sono incontrati in occasione del coordinamento nazionale del Gruppo. All’ordine del giorno c’era anche la condivisione dei risultati del Premio di risultato 2023 che ha raggiunto un valore lordo di oltre 36,3 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto allo scorso anno, anche in virtù di un sistema incentivante e di calcolo più inclusivo.

Il premio

Quest’anno il premio, valutato attraverso gli indicatori di bilancio consolidato di Gruppo e di sostenibilità e le componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, può arrivare fino ai 4.100 euro lordi e ad oltre 4.400 euro lordi qualora il dipendente scelga di convertire l’importo in beni e servizi welfare. “La redistribuzione della produttività aziendale è una parte importante che, collegata alle azioni condivise di conciliazione tempi di vita e di lavoro, dimostra come la sostenibilità sociale di impresa non solo si può realizzare ma diviene valore aggiunto in termini di relazioni industriali ad ogni livello”, commentano i segretari nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, rispettivamente Sonia Tosoni, Raffaele Salvatoni e Benedetta Missaglia.

“Il premio più importante mai erogato”

Piergiorgio Angeli, direttore del personale di EssilorLuxottica ha aggiunto: “Con questo Premio di risultato, il più importante in valore da noi mai erogato, riconosciamo ancora una volta il contributo essenziale dei nostri lavoratori alla crescita e al successo dell’azienda. Dare valore e dignità al loro lavoro, sostenendo al contempo la competitività delle nostre attività in contesti economici e sociali in continua evoluzione, rimane una priorità per il Gruppo, nel solco della nostra tradizione di welfare. In questo percorso di sviluppo incentrato sulle persone e sui loro bisogni, la qualità delle nostre relazioni industriali in Italia ci consente in ogni occasione di sperimentare nuove strade e innovazioni per interpretare la continua evoluzione del senso del lavoro”.