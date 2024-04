Top Thrill 2, la montagna russa più veloce al mondo: emozioni a 193 chilometri orari prodotte dalla Zamperla di Vicenza

Vicenza, 29 aprile 2024 – Si chiama Top Thrill 2 e il nome rivela già tutto: è il massimo del thrilling nei parchi divertimento, la montagna russa più veloce al mondo che fa raggiungere a chi ha il coraggio di salirvi i 193 chilometri orari precipitando da un’altezza di 128 metri. E la struttura e i treni che permettono questa emozione unica è made in Italy, un sistema con 3 treni Lightning da 20 posti ciascuno realizzato dalla Antonio Zamperla spa con sede a Vicenza che da quasi 60 anni produce attrazioni per parchi divertimento in tutto il mondo.

Inaugurato il Top Thrill 2

Dopo due anni di lavoro e tanta attesa, il Top Thrill 2 è stato inaugurato nel parco divertimenti di Cedar Point a Sandusky, in Ohio negli Stati Uniti. L'attrazione segna il debutto dei treni Lightning per i roller coaster di Zamperla e rappresenta un enorme passo avanti nella tecnologia di questa tipologia di montagne russe. Il Top Thrill 2 è infatti la montagna russa a triplo lancio più veloce al mondo: presenta tre lanci adrenalinici, ciascuno con momenti di airtime (ovvero la sensazione di assenza di peso), oltre al lancio all'indietro più veloce del mondo, che vanno da un primo lancio in avanti di 119 km/h, seguito da un secondo lancio indietro a 163 km/h e quindi il terzo lancio in avanti più veloce al mondo che proietta fino a 193 km/h. Oltre ai lanci, l’attrazione è caratterizzata dalla guglia verticale di 128 metri, alta quanto il famoso Top Hat, offrendo ai visitatori uno dei momenti di assenza di peso più lunghi su un roller coaster.

Antonio Zamperla, presidente e Ceo della Zamperla spa di Vicenza

Un’attrazione unica

“Top Thrill 2 è un’attrazione unica per Cedar Point, Zamperla e l'intero settore del divertimento – spiega il presidente Ceo dell’azienda vicentina, Antonio Zamperla – Questo progetto significa moltissimo per i nostri 450 dipendenti, entusiasti di aver portato sul mercato globale la nuova generazione di tecnologie nella progettazione dei roller coaster. Siamo orgogliosi di presentare un'attrazione da record come il Top Thrill 2 e sappiamo che diventerà l'attrazione preferita di tutti nel parco. Chiamateci pure giostrai, è quello che facciamo da tre generazioni". Alberto Ferri, direttore della Roller coaster business unit Zamperla ha ahiunto come “il progetto sia stata una vera e propria partnership tra il team di ingegneri Roller Coaster di Zamperla e Cedar Point. È stata necessaria una vera collaborazione per reimmaginare questa attrazione. Dall'erigere una torre di 128 metri alla creazione di una nuova esperienza che incorporasse parti della vecchia attrazione, c'è stata molta ingegneria straordinaria sia da parte di Cedar Point che da parte nostra."

I traguardi

Il traguardo del Top Thrill 2 del 2024 arriva dopo altri importanti lavori della Zamperla dello scorso anno: nel 2023 l’azienda ha annunciato il lancio del coaster più veloce del Canada e, insieme, l’annuncio dei numerosi riconoscimenti vinti per la creazione di prodotti innovativi, tra i quali Nebulaz, una giostra rotante che disegna un movimento ipnotico e Big Wavez: una torre alta 70 piedi che crea un’onda di 15 metri, questa, dopo essere stata installata in Arabia Saudita è diventata virale con più di 70 milioni di visualizzazioni sui social. Zamperla non è nuova alle sfide ingegneristiche nei parchi divertimento e nel 2010 ci fu anche quella storica di Coney Island, il più antico e iconico parco al mondo che venne rilanciato proprio dalla Zamperla quando il sindaco di New York Bloomberg nel 2010 indisse una gara per il rilancio di Luna Park. Dopo meno di 100 giorni Zamperla riuscì a riaprire il parco, inserire la bandiera italiana sul Cyclone e accogliere i primi visitatori, tra i quali anche Bloomberg.