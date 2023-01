Il Carnevale di Venezia sbarca nel Metaverso. Ecco come sarà

Il Carnevale di Venezia entra nel Metaverso

Venezia, 31 gennaio 2023 - Vivere il Carnevale di Venezia (dal 4 al 21 febbraio), anche senza esserci fisicamente, grazie al Metaverso. La scommessa del Comune si intitola "Take Your Time For The Original Signs". Per la prima volta nella storia, il Carnevale veneziano approda dunque nel mondo virtuale grazie alla collaborazione tra PwC Italia e Vela Spa. Il tema scelto quest'anno dal direttore artistico Massimo Checchetto supererà i propri confini reali permettendo a chiunque di lasciare un segno della propria unicità in qualsiasi parte del mondo.

Cosa succederà?

La festa della città lagunare diventa di fatto il primo Carnevale al mondo che veste la nostra identità digitale: dal 4 al 21 febbraio, creando un avatar ci si potrà vestire con gli abiti tradizionali o con la maschera creata per l'occasione e passeggiare tra ponti e calli assieme alle persone reali. Sarà possibile seguire il Venice Virtual Carnival e indossare la propria maschera virtuale su Instagram, Ready Player Me e Roblox.

Gli avatar degli appassionati sulle principali piattaforme social, di gioco e metaversi, potranno divertirsi ad indossare le maschere tipiche della tradizione, come Colombina, Pantalone, la Bauta, il Medico della Peste, la Fenice e la maschera creata per l'occasione "Original Sign" su idea di Checchetto) ricreate in chiave contemporanea rileggendo il tema dell'edizione carnevalesca 2023.

Brugnaro: "Dobbiamo esplorare il futuro"

"Venezia con il suo Carnevale scommette sul futuro e sul dialogo con le nuove generazioni", le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro alla presentazione di "Take Your Time For The Original Signs" nella Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, presenti Matteo Bonente, Partner di PwC Italia, e da Alberto Bozzo, direttore Sviluppo mercati di Vela spa.

Venezia, ha sottolineato Brugnaro "ha sempre rischiato nel tempo, ha fatto grandi conquiste e scoperte: adesso dobbiamo esplorare il futuro, che è già tra noi. Un percorso che le grandi aziende stanno già facendo e che dobbiamo seguire, perché siamo una grande città del mondo".

Tra le idee anche un progetto che consenta di raccontare e ricostruire la storia di tutta la Città Metropolitana nel metaverso.

"Futuro e passato insieme, per spiegare al mondo intero come è nata Venezia, raccontarla attraverso le storie che furono, i luoghi e il tempo – conclude il primo cittadino -. Pensiamo a veri e propri percorsi culturali per avvicinare le nuove generazioni e raccontare loro la "più antica città del futuro", in un ambito virtuale .