Carnevale di Venezia, tutti gli eventi d'apertura. Opening parade sul Canale Grande: via al gaudio

Eventi del Carnevale di Venezia: opening parade

Venezia, 1 febbraio 2023 - Inizia il conto alla rovescia per il Carnevale di Venezia, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, che richiama sempre in laguna migliaia di turisti.

La maestosa 'Opening parade' sul Canal Grande è tra gli spettacoli più suggestivi del celebre carnevale lagunare. Sabato 4 febbraio l’Opening Parade metterà in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca, grazie ad artisti, colori, giochi di luce e musica riuniti in una grande performance galleggiante che sfilerà lungo il Canal Grande, in un’atmosfera festosa e ancestrale.

Con partenza alle ore 20 dalla Ferrovia, un maestoso palcoscenico navigante solcherà le acque del Canal Grande fino ad arrivare a Punta della Dogana per aprire ufficialmente il Carnevale più famoso del mondo. Un teatro sospeso sull’acqua, capitanato da un Unicorno, creatura magica che trasporta i sognatori verso le stelle, verso la magia unica e fantastica del Carnevale di Venezia. Un viaggio incorniciato da una scenografia barocca che richiama la tradizione, rivisitata in bianco in una concezione mistica ed evocativa. Bianco come le pietre fondanti dell’architettura di Venezia, come una tela bianca dipinta da cinquanta artisti che, vestiti con le splendide creazioni degli storici Atelier veneziani, la faranno vivere di colore e arte, sognatori anch’essi naviganti e accompagnatori di meraviglie.

Via al gaudio con gli acrobati e la lirica

Un omaggio alla lirica con un quartetto di straordinarie voci che interpretano le arie d’opera; i corpi danzanti dei ballerini e acrobati che danno vita al gaudio; il fuoco che segna il calore e la passione della rinascita; la rappresentazione della caccia al Toro con i suoi dodici maiali nel segno della tradizione; le incantevoli creazioni degli Atelier Pietro Longhi, Nicolao Atelier, Antonia Sautter e La Bauta a testimonianza dell’arte artigiana del mascheramento; i percussionisti che danno ritmo a questo sogno viaggiante in omaggio ad una Venezia pulsante di energia. Una nave-creatura fantastica che in questa kermesse scorta una Colombina delicata e scintillante: Alice Bars, Maria vincitrice del Carnevale 2022, attraverserà il Canal Grande sino al Bacino San Marco, in un suggestivo viaggio verso l’inizio del Carnevale di Venezia 2023.



Carneval de Casteo 2023

Ma il Carnevale avrà due anteprime il 2 e 3 febbraio. Al Castello di via Garibaldi a Venezia domani, giovedì 2 febbraio, dalle ore 11 alle 19. Alle ore 16 nel Teatro Oratorio Salesiano Leone XIII, “Canta che te passa” – Carnevale dell’Anziano, con intrattenimento musicale (Franco Berti). Sabato 4 e domenica 5 febbraio al mattino (ore 11-12) e al pomeriggio (15.30-18.30) in via Garibaldi il Venice Carnival Street Show. Domenica alle ore 16 in riva “Sette Martiri”, via Garibaldi, Esedra: Magia e Bolle Giganti, spettacolo itinerante.

Il musical 'La storia della mia vita'



Sabato 4 e domenica 5 febbraio nei teatri della città andranno in scena due spettacoli, tra musical e Commedia dell'Arte rivista in chiave moderna. Al Teatro ai Frari arriva sabato per la prima volta in Italia il musical "La Storia della mia vita" (The Story of My Life), scritto da Neil Bartram e Brian Hill, proposto in italiano per la regia di Ilaria Deangelis. Si tratta di un unico atto che porterà sul palco musica dal vivo e si comporrà di 17 brani cantati, tra momenti comici e drammatici e con un inizio e un finale a sorpresa. In scena, due soli personaggi, Thomas Weaver (Fabrizio Voghera) ed Alvin Kelby (Francesco Nardo), inseparabili amici d'infanzia, in una cittadina del mondo. Un tributo al potere dell'amicizia e agli incontri che cambiano la nostra vita per sempre.

I racconti di Bricola e Regina

Al Teatro a l'Avogaria, invece, domenica prenderà vita 'Bricola e Regina', due personaggi con maschera della Commedia dell'Arte 'moderna', nati dalla creatività dei due attori Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser. È uno spettacolo di genere attore-autore in cui i due personaggi, in libera uscita dall'Ospizio di S. Lorenzo, dialogano ai margini della società su tutto e su tutti, tra temi universali e vita quotidiana, alternando la cronaca agli aneddoti, i ricordi giovanili ai problemi della terza età.

Infine sabato e domenica avrà luogo anche il 'carnevale del gusto': ogni locale, dai ristoranti agli hotel, presenterà un piatto, un cicchetto, un Cocktail, ispirato al tema..