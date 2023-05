Caro affitti a Venezia, Brugnaro insiste: "Ragazzi sveglia, non aspettate la paghetta sociale"

Venezia, 18 maggio 2023 - "Ai ragazzi va detta la verità, non quello che sembra politicamente corretto". Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro tira dritto. Dopo aver risposto a uno studente che si è lamentato con lui del caro affitti insiste sui social: "Se paghi 700 euro per un posto letto ti fai fregare e non meriti di laurearti. Se vuoi laurearti e fare la classe dirigente del Paese ti devi svegliare. Sennò avremo una classe dirigente che non riesce a a fare i suo interessi, figuriamoci quelli degli altri".

E aggiunge riferendosi agli studenti universitari di tutta Italia in protesta con le tende: "Rispetto chi protesta ma il mio messaggio ai giovani è: non è detto che aspettare la paghetta sociale o che lo Stato vi risolva i problemi sia la scelta migliore. Se poi la protesta delle tende è un momento di socialità, e dentro le tende si divertono anche, fanno benissimo. Dopodiché ribadisco: il mondo va avanti in un certo modo e gli adulti hanno il dovere di dire la verità ai ragazzi".

La colpa sarebbe quindi dello studente che spende 700 euro per un letto? "Certo che è colpa sua", chiosa Brugnaro. La soluzione? "A Milano non è che uno deve per forza andare ad abitare sotto il Duomo o a Venezia in piazza San Marco. Un appartamento con un paio di stanze e una cucina, in periferia, si trova anche a 600-800 euro. Se dividiamo quella cifra per quattro non vengono certo fuori 700 euro a testa", ha concluso il sindaco.