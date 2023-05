Von der Leyen a Venezia, giro in gondola con il sindaco Brugnaro: "La città è una meraviglia del mondo, da preservare"

Venezia, 26 maggio 2023 - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen in Italia: dopo la visita nelle zone alluvionate dell'Emilia l’arrivo a Venezia. Von der Leyen è stata accolta questa mattina, insieme alla commissaria per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira, dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro.

Assieme a Brugnaro, von der Leyen ha compiuto un breve giro in gondola e quindi è stata ritratta su uno dei balconi di Cà Farsetti, la sede del Comune. In mattinata, la presidente della Commissione Ue terrà un incontro all'Università Iuav assieme a Lesley Lokko curatrice della 18/a Mostra internazionale di architettura in corso in Laguna.

"Venezia - il tweet di von der Leyen - è una meraviglia del mondo. Ma questo gioiello del patrimonio europeo è minacciato dal cambiamento climatico. Possiamo agire e preservarlo. Il Nuovo Bauhaus Europeo ci sta mostrando la strada. Questo è ciò di cui sono qui per discutere alla Biennale". Nella sede dell'Università di Architettura di Venezia alla giornata interdisciplinare «Dal pensiero collettivo alle dispute creative», Von Der Leyer ha dialogato dal palco con Lesley Lokko, curatrice della 18ma Biennale di Architettura. Un appuntamento dedicato ai nuovi modi di vivere e di come andare oltre la convinzione che il futuro dell'umanità sia legato a soluzioni già esistenti, di architetture emergenti per la giustizia climatica, di futuro digitale inclusivo, della nozione di beni comuni globali.

Al termine dell'evento la presidente si sposterà ai Giardini per visitare alcuni dei padiglioni della Biennale Architettura; un breve tour a piedi che la porterà, in particolare, al Padiglione centrale e, significativamente, a quello dell'Ucraina.