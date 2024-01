Venezia, si incastra la mano nella scala mobile del People Mover: grave bimbo di 3 anni

Venezia, 17 gennaio 2024 – Bimbo di 3 anni si china per raccogliere un biscotto caduto e la mano finisce incastrata nella scala mobile del People Mover. Il piccolo ha riportato una grave ferita nell’incidente successo nel pomeriggio di martedì 16 gennaio alle 17 circa quando, accompagnato dalla baby-sitter, stava scendendo treno sopraelevato People Mover che collega su monorotaia piazzale Roma all’isola del Tronchetto. Sono in corso gli accertamenti ma, da una prima ricostruzione, sembra che nel tragitto verso piazzale Roma il bambino, nel tentativo di riprendere alcuni biscotti caduti, sia rimasto incastrato nel meccanismo delle scale mobile con la mano.

I soccorsi

Il personale dell’Avm è intervenuto subito per bloccare la scala mobile e contestualmente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto il personale sanitario del Suem118 che dopo i primi accertamenti e cure è stato portato all’ospedale Angelo di Mestre, dopo ulteriori controlli è stato trasferito in elicottero al nosocomio di Padova. La mano risulta avere un tendine scoperto, ma non sarebbe a rischio amputazione. Sul luogo del fatto sono interventi anche i vigili del fuoco e la pattuglia della polizia locale.