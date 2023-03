Incidente in A22, tamponamento a catena: autostrada chiusa, sei feriti

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Verona, 15 marzo 2023 - Un tamponamento successo stamani alle 8 che ha interessato otto mezzi, tra autovetture e mezzi pesanti, si è verificato stamani sull'autostrada A22, in direzione Modena al km 246, dopo il casello di Nogarole Rocca. Nell’impatto sono rimasti feriti sei conducenti. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco arrivati dalla centrale di Verona con 12 operatori e 3 automezzi tra cui un’autogrù. I vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti ed estrarre due autisti dei mezzi pesanti incastrati tra le lamiere per poi affidarli alle cure del personale sanitario del Suem118. A causa dei tamponamenti avvenuti nello stesso tratto in direzione Nord è intervenuta anche una squadra di Mantova che ha soccorso i feriti e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto anche la pattuglia della Polstrada e gli ausiliari della viabilità della società A22. L'autostrada A22 in direzione Sud per Modena risulta tuttora chiusa al traffico per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.