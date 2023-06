80enne muore cadendo dalle mura di Osimo, indagini in corso

Si è consumata una tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Osimo. Una 80enne osimana è morta dopo essere caduta dalle mura di piazza Nuova. Il corpo dell’anziana è piombato sull’asfalto nella sottostante via Giulia dopo aver compiuto un volo di decine di metri nel vuoto. Ci sarebbe un testimone che l’ha vista cadere nel vuoto. I carabinieri si sono precipitati subito sul posto, a pochi metri dalla caserma di via Saffi. Immediatamente allertate un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Ogni tentativo di rianimare la donna è stato vano. E’ morta sul colpo. Tanti sono stati i casi di morte lungo quel tratto di mura. I militari dell’Arma hanno già iniziato a visionare le telecamere che puntano in quel luogo per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Si tratta con ogni probabilità di un gesto volontario da parte della donna ma, per fugare ogni dubbio in casi simili, si indaga a tutto tondo valutando anche l’ipotesi della caduta accidentale dalle mura. Choc tra gli osimani che sono passati di lì ieri dopo le 17 e hanno visto il telo a terra a protezione del corpo rimasto sull’asfalto e la task force di soccorsi.

s.s.