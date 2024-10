Due derby tra le anconetane. La Jesina insegue il primo posto

Cinque partite oggi, tre domani. Questo il programma dell’ottava giornata nel girone A di Promozione. Due i derby tutti anconetani come quello tra Barbara Monserra e Moie Vallesina. Due squadre alla ricerca della vittoria e di un’identità, con il Barbara Monserra che staziona poco più su (un punto) di quella zona playout dove è invischiata un Moie Vallesina che finora ha raccolto solo una vittoria.

L’altra sfida tutta anconetana si giocherà al Gabbanelli tra la Vigor Castelfidardo e il Marina. I fidardensi sperano nel quinto risultato utile consecutivo, mentre il Marina sabato è tornata a vincere dopo un digiuno durato tre partite. Sempre oggi la Jesina - che due giorni fa ha ufficializzato Elias Marengo, centrocampista italo argentino classe 1996 che ha militato nella sua carriera con diverse squadre marchigiane tra D e Promozione e che ritrova mister Omiccioli che lo ha allenato la scorsa stagione a Urbania in Eccellenza - dovrà confermare sul campo del Villa San Martino il bel risultato colto domenica, in casa, contro il Tavullia Valfoglia. Un poker di reti dei leoncelli guidati per la prima volta in panchina da Omiccioli (esordio vincente) che ha preso il posto di Igor Giorgini. La Jesina insegue il primo posto lontano quattro punti e occupato da una Fermignanese che andrà a fare visita al Vismara. Da tre sconfitte consecutive, di cui due in casa, è reduce il Sassoferrato Genga chiamato oggi a una trasferta da non sbagliare. Anche perché la squadra di Gobbi, ultima, salirà ad Appignano per uno scontro salvezza. Domani la Biagio Nazzaro Chiaravalle andrà all’assalto del S.Orso per centrare la terza vittoria di fila. Dal campionato alla Coppa. Perché mercoledì si giocherà il ritorno degli ottavi di finale con due sfide che riguarderanno le nostre squadre: Marina-Barbara Monserra (2-1 risultato dell’andata) e Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina (2-3 all’andata). Il programma.

Promozione (girone A), ottava giornata. Oggi (ore 15:30): Appignanese-Sassoferrato Genga, Barbara Monserra-Moie Vallesina (al Puerini di Ostra Vetere), Vigor Castelfidardo -Marina, Villa S.Martino-Jesina, Vismara-Fermignanese (ore 14:30). Domani (ore 14:30): Biagio Nazzaro Chiaravalle-S.Orso, Pergolese-Lunano, Tavullia Valfoglia-Gabicce Gradara (ore 15).

Classifica: Fermignanese 17; Jesina e Tavullia Valfoglia 13; Villa San Martino, Vismara e Marina 11; S.Orso 10; Biagio Nazzaro Chiaravalle 9; Gabicce Gradara, Barbara Monserra e Vigor Castelfidardo 8; Pergolese 7; Appignanese, Moie Vallesina e Lunano 6; Sassoferrato Genga 4.