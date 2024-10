The Begin, secondo atto in Veneto. I dorici chiamati alla conferma

La The Begin Volley Ancona torna in campo domani pomeriggio a San Donà di Piave per il secondo turno del campionato, affrontando alle 18 la Personal Time San Donà. I dorici di coach Della Lunga hanno vinto per 3-2 il primo confronto stagionale contro il San Giustino, debuttando nel modo migliore al PalaPrometeo Estra con una partita scintillante, e, curiosamente, si trovano affiancati a quota 2 punti in classifica proprio alla Personal Time San Donà che con il medesimo punteggio s’è imposta nella prima sfida di Belluno, con l’opposto Stefano Giannotti e il nuovo innesto Nicolas Brucini, schiacciatore classe 2004 proveniente da Santa Croce, in grande evidenza. Il confronto tra le due squadre, però, termina qui, visto che gli anconetani del presidente Guido Guidi sono una formazione neopromossa e che il San Donà lo scorso anno in A3 nel girone bianco ha terminato la regular season al secondo posto a pari merito proprio con il Belluno, ultima avversaria, e dietro al Gabbiano Mantova. La formazione di coach Daniele Moretti è stata quasi completamente ricostruita, durante l’estate, dopo una stagione conclusa con una finale playoff per la promozione in serie A2, sfumata al fotofinish. La società è ripartita dal suo giocatore di punta, l’opposto Giannotti, dallo schiacciatore Cunial e dal centrale Lazzarini, e ha allestito un organico di indiscussa qualità, prelevando il centrale Fusaro dalla Superlega, gli schiacciatori Baciocco da Bologna e, appunto, Brucini da Santa Croce sull’Arno, ma anche il palleggiatore urbinate Bellucci, ex Shedirpharma Sorrento, ma già anni fa a San Donà. Ecco, dunque, la squadra che si troverà ad affrontare domani la The Begin che domenica scorsa, di fronte a quasi ottocento persone al PalaPrometeo ha rotto il ghiaccio: un set in sofferenza davanti a un pubblico e un palas del genere, poi pronta a ribadire le proprie qualità con orgoglio e grande intensità di fronte al San Giustino. Inutile nascondersi che l’impegno di domani è estremamente severo, come lo saranno tutti quelli di questo campionato per la dorica neopromossa. Che però ha cominciato quest’avventura con il piglio giusto, mostrando un gruppo affiatato e capace di reazione, ma anche e soprattutto di crescita. Doti che servirà mettere in campo domani sul parquet veneto, per misurarsi e provare a crescere ancora. Magari provando a portare a casa anche un risultato utile per la classifica.

Giuseppe Poli