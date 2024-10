La Filottranese corsara con la Sampaolese

Mercoledì si è giocata la prima giornata dei triangolari validi per il secondo turno di Coppa Marche di Prima Categoria. Nel triangolare B la Filottranese ha espugnato (0-2) il campo della Sampaolese grazie alle reti nel secondo tempo di Lucaioli e Capomagi, con i padroni di casa in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Cancellieri e Vescovo. E’ scaturito un pareggio invece nella sfida del triangolare C tra San Biagio e Real Cameranese (1-1). I gol nella ripresa, con il vantaggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Sow. Pareggio del Real su un’autorete di Pagliarecci. Nel triangolare A l’Ostra ha osservato il turno di riposo. Vittoria del Peglio per 3-0 sull’Atletico Mondolfo. Nella seconda giornata, programmata per mercoledì 06 novembre, si sfideranno Borgo Minonna-Sampaolese, Castelfrettese-San Biagio e Atletico Mondolfo-Ostra. La terza e ultima giornata si disputerà invece il 27 novembre. Le classifiche. Triangolare A: Peglio 3; Ostra e Atletico Mondolfo 0. B: Filottranese 3; Borgo Minonna e Sampaolese 0. C. Real Cameranese e San Biagio 1; Castelfrettese 0.

COPPA ECCELLENZA. Mercoledì inizieranno le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza dove è impegnata l’Osimana che sarà di scena a Urbania per la gara di andata (ritorno il 13 novembre al Diana). Nell’Osimana rientrerà Bambozzi dopo la lunga squalifica, ma il giudice sportivo ha fermato per un turno Bellucci, Calvigioni e Mosquera. L’altra semifinale sarà tra Chiesanuova e Monturano, con il Chiesanuova che dovrà fare a meno sempre per squalifica Carnevali, Fatone, Sbarbati e Tempestilli.