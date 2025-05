Matteo Sciahbasi brilla al J200 di Prato: semifinale e balzo nel ranking ITF

Matteo Sciahbasi, diciottenne di Grottammare, ha raggiunto la semifinale sul rosso del J200 di Prato. A conferma sia dell’inversione di rotta che del buono stato di forma che lo hanno visto protagonista nelle ultime uscite, il ragazzo ha mostrato nuovi incoraggianti segnali di crescita. L’atleta grottammarese, attualmente 159esimo nel ranking ITF, ha iniziato il suo percorso negli ottavi di finale dove ha superato il portoricano Yannik Alvarez (n.74 del ranking) con il punteggio di 64 16 62, dimostrando carattere nel set decisivo dopo un calo centrale. Nei quarti di finale è arrivata quella che può essere considerata l’impresa del torneo: Sciahbasi ha eliminato il sudafricano Connor Doig, testa di serie n.4 e 67° del ranking mondiale juniores, al termine di una battaglia conclusa 75 67(9) 75, riuscendo a risollevarsi dopo un match point mancato nel tie-break del secondo set.

La corsa del marchigiano si è fermata in semifinale contro lo sloveno Ziga Sesko (n.108 del ranking) che lo ha superato con il punteggio di 63 62, ponendo fine al sogno del giovane azzurro. Nonostante la sconfitta in semifinale, questa prestazione ha permesso al grottammarese di compiere un balzo di ben 31 posizioni nel ranking aggiornato, salendo al 128° posto della classifica mondiale. Un risultato significativo per Sciahbasi che, con un bilancio stagionale di 5 vittorie e 10 sconfitte, trova in questo torneo toscano segnali incoraggianti. Da sottolineare come il giovane marchigiano abbia battuto in questa manifestazione i due avversari più quotati che ha affrontato finora in stagione (n.74 e n.67), ulteriore tassello che dimostra come la direzione del suo percorso di crescita sia quella giusta.

a. p.