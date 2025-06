Fusione calcistica tra Marina e Montemarciano: unione di forze per un futuro comune

La voce circolava da un po’, ora è una certezza. Il Marina, protagonista indiscusso degli ultimi campionati di Eccellenza e Promozione, e il glorioso Montemarciano sono a un passo dalla fusione.

"Le società sportive Marina e Montemarciano annunciano ufficialmente di aver avviato un percorso condiviso volto alla fusione delle rispettive realtà calcistiche, con l’obiettivo di unire forze, risorse e valori per creare un’unica e più solida entità sportiva sul territorio".

Il comunicato congiunto dei due club fuga ogni dubbio, come spiega al Carlino anche il Presidente del Marina Giacomo Mugianesi.

"È un percorso piuttosto recente seppur ben avviato, al momento siamo in una fase abbastanza delicata - spiega Giacomo Mugianesi, numero uno del Marina -. Se l’accordo andasse a buon fine, porterebbe a un cambiamento epocale nel mondo del calcio del nostro comune, ma non è ancora cosa fatta - aggiunge il presidente del Marina -. Visto che circolano tante chiacchiere, voglio essere chiaro: non è auspicabile pensare a una chiusura immediata, proprio perché siamo in una fase di confronto. Detto ciò si va avanti e personalmente sono ottimista. Ricordo inoltre che entro il 15 luglio le squadre devono essere iscritte, per questa ragione ci attendono delle settimane cruciali".

Quando è nata questa idea? Bisogna tornare indietro di qualche anno, quando si è cominciato a parlare di una collaborazione più strutturata e da lì di una proposta di fusione.

"Il nostro comune non è Ancona, non è Senigallia… Realtà molto più grandi della nostra dove la presenza di più società non stona. A noi serve equilibrio, vogliamo unire le forze e valorizzare ancor di più i vivai. Il percorso è decollato alcuni anni fa, quando a Marina si è materializzato un cambio generazionale in dirigenza, da quel momento ci siamo notevolmente avvicinati al Montemarciano, al suo mondo e al presidente Eutizi che conosco da tempo anche per questioni anagrafiche".

Molti tifosi del Montemarciano però non l’hanno presa bene ed anche a Marina regna un po’ di diffidenza, eppure sui social in tanti sembrano benedire la strada intrapresa.

"Marina non ha una tifoseria organizzata come quella del Montemarciano dove l’attaccamento alla squadra è tangibile - conclude Giacomo Mugianesi -. A Marina, se qualcuno ha manifestato malcontento non è andato oltre una semplice chiacchiera da bar, a Montemarciano invece i tifosi sono stati più espliciti, ma credo sia comprensibile".

Nicolò Scocchera