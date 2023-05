Addio a Don Duilio Guerrieri, verrà tumulato nella "sua" Argentina

Addio a don Duilio Guerrieri, prete della Arcidiocesi Ancona-Osimo, per tanti anni missionario nel nord dell’Argentina. Era ricoverato da qualche giorno all’ospedale regionale di Torrette. Don Duilio aveva 81 anni. Ha avuto come primo mandato quello di vicario parrocchiale della parrocchia Immacolata Concezione di Camerano accanto a don Sandro Pirani. Nel 1971 viene nominato vicario parrocchiale a Falconara nella parrocchia del Rosario con don Baldoni. Il 7 gennaio del 1973 è partito come sacerdote fidei donum per l’Argentina nella sede della diocesi di Anatuya dove è rimasto fino al 1975. Richiedendo poi di stare in mezzo ai poveri e agli scartati viene mandato a Santo Lugares dove ha costruito e fondato la parrocchia insieme a 4 suore, e lì è rimasto fino al 2000. Tra le tante opere di don Duilio in Argentina ricordiamo la diffusione del culto della madonna di Huachana.

I funerali saranno celebrati dall’arcivescovo monsignor Spina domani alle 15 a Camerano. La tumulazione a in Argentina nel nuovo Santuario della Virgen de Huachana.