Aeroporto, sabato storico C’è il primo volo per Parigi

Dall’Ancona International Airport è in partenza il primo storico volo verso Parigi Orly: oggi la "rotta" inaugurale destinazione Ville Lumière. Ad assicurarla sarà Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee. Il nuovo volo, disponibile con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato, si affianca alle ripartenze programmate del vettore, alla volta di Cagliari e Olbia in calendario sempre per sabato. Ad Ancona Volotea opera collegamenti anche verso la Sicilia, connettendo lo scalo marchigiano con Palermo e Catania. L’avvio del nuovo volo accorcia le distanze tra le Marche e la Francia, proponendo una nuova rotta a tutti i passeggeri del Sanzio e consolidando, allo stesso tempo, l’impegno del vettore a livello locale. "Il volo per Parigi è una grande opportunità per la nostra regione – ha dichiarato il governatore Francesco Acquaroli –. Ora potremo incrementare notevolmente i flussi anche fuori stagione visto che il volo prosegue tutto l’anno. Non meno importante le potenzialità per le imprese, considerando che il mercato francese è tra i primi per l’export marchigiano". L’integrazione dell’amministratore delegato di Aia, Alexander D’Orsogna: "Il collegamento da e per Parigi rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo non solo in quanto Parigi è la capitale europea maggiormente richiesta dal bacino di utenza dell’aeroporto, ma anche per le importanti ricadute sul settore turistico: raggiungere la regione Marche per i turisti francesi diventa ora molto più semplice ed agevole", ha spiegato. Quindi Valeria Rebasti, international market director di Volontea: "Volare tra Ancona e la Francia sarà ancora più facile grazie al debutto della nostra prima rotta internazionale in partenza dallo scalo: i passeggeri marchigiani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta delle meraviglie e dei capolavori della Ville Lumière". Ricapitolando, oltre quella estera, Parigi (novità assoluta per il 2023 e, più in generale, per l’aeroporto di Ancona), sono quattro le destinazioni italiane raggiungibili da Ancona con Volotea. Tutte nelle isole: Catania e Palermo (Sicilia), Cagliari e Olbia (Sardegna). Informazioni sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.