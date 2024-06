"Aggrediti da un cane lupo, era senza guinzaglio nel parco"

"Ero con mia moglie a guardare il tramonto nell’area verde dietro al Palatriccoli quando un cane lupo è corso contro di noi abbaiando fortemente e aggredendoci. Era senza guinzaglio e senza museruola lasciato libero dal proprietario nel parco che si affaccia su via del Burrone". A parlare è lo scrittore jesino Ennio Montesi che ha depositato una denuncia alla polizia locale, protocollata anche al sindaco Fiordelmondo e al governatore Acquaroli. L’aggressione è avvenuta il 14 aprile nello sgambatoio per cani, che non è recintato, "non a norma di sicurezza", riferisce Montesi. "Sono salito in piedi sulla panchina e ho iniziato a urlare, sbraitare con le braccia contro il cane cercando di spaventarlo e farlo scappare. Il proprietario aveva chiamato il cane, ma questi non gli obbediva e anzi continuava ad abbaiare e ringhiare con ferocia. Ho pensato di afferrare l’animale per il collo ma nel frattempo fortunatamente si è allontanato e il proprietario l’ha recuperato con il guinzaglio senza proferire parola". E ora Montesi sollecita la realizzazione di una recinzione. sa. fe.