Al Portone in scena: "Di notte faccio i cruciverba"

‘Di notte faccio i cruciverba’. Titolo particolare per lo spettacolo che va in scena oggi (ore 18) al Teatro Portone di Senigallia. Sul palco salirà la Compagnia Teatrale Filodrammatica h24, con Franco Longo, Joy Pelonara, Ilaria Giorgini, Lorenzo Duranti e Simone Schiaffino. Il lavoro è firmato da Vincenzo Bordonaro, direttore artistico della compagnia, che ha selezionato con molta attenzione il cast. ‘Non è stato facile far assimilare un testo così avvincente e inquietante. Il teatro da sempre può essere un buon veicolo per sensibilizzare le persone verso incognite e disagi umani’. L’atto unico, ‘molto intenso, forte e tenero allo stesso tempo’ è anche ‘un invito a riflettere, magari scherzando, sulle disgrazie e le sciagure umane, sulla vita che non è sempre così perfetta’.