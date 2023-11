Alberi a rischio e rami spezzati, interventi in serie

Continuano gli interventi dei vigili del fuoco per arginare i danni causati dal vento. Ieri, in tarda mattinata, sono intervenuti a Barbara per il taglio di un cedro pericolante. Due i tamerici spezzati dal vento sul lungomare Mameli, transennati in attesa di essere rimossi. Ristabilite anche le transenne che delimitano il cantiere di Porta Mazzini e rimossi rami sulla provinciale Corinaldese. Numerose anche le segnalazioni ricevute da parte di privati: in un’abitazione di Borgo Bicchia si è spostata una tettoia, che è fortunatamente caduta senza causare poi dei danni alle cose o alle persone.