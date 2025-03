Ale & Franz portano in scena: "La commedia" alla Nuova Fenice

E’ una delle coppie comiche più amate dal pubblico italiano. Ale & Franz tornano in scena per una ‘due giorni’ che li vedrà protagonisti oggi e domani (ore 21.15) al Teatro la Nuova Fenice di Osimo, dove portano il loro nuovo spettacolo ‘La commedia’. L’evento è inserito nel cartellone proposto dal Comuni e dell’Amat, in collaborazione con Asso. Sul palcoscenico entrano due uomini di mezza età. Il loro è un incontro causale in un parco. Poi i soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola. Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai. Però… Sul palco Ale & Franz questa volta sono accompagnati dalle attrici Rossana Carretto e Raffaella Spina, artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena, in uno spettacolo che, si legge nella presentazione ‘come sempre parla di noi, parte da noi e racconta di noi, come se fossimo davanti a uno specchio. Scoppiettante, leggero e divertente perché, di ridere, non ci stanca mai’.

Il testo è scritto da Alessandro Besentini e Francesco Villa (questi i veri nomi dei due comici), Antonio De Santis e Alberto Ferrari, che firma anche la regia. Il popolare due è nato nel 1994, ed è giunto alla ribalta negli anni 2000 grazie alla partecipazione al programma televisivo ‘Zelig’. Da allora hanno preso parte a vari show di grande successo (‘Seven Show’, ‘Pippo Chennedy Show’, ‘Mai dire Gol’, ‘Che Tempo che fa’ e ‘Convenscion’), oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Nota anche la loro passione per la musica. Nel 2014 hanno accompagnato Enrico Ruggeri in un tour durante il quale Ale ha suonato la chitarra acustica e Franz la tastiera. Una curiosità: l’asteroide 15379 Alefranz, scoperto il 29 agosto 1997, è stato battezzato così in loro onore su proposta di uno dei due scopritori, Paolo Chiavenna, astronomo amico di lunga data dei comici lombardi. Biglietti: Teatro La Nuova Fenice (0719307050), ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e sul sito www.vivaticket.com. Informazioni: 0712072439 e www.amatmarche.net.