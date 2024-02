All’Accademia56: "San ValentinOff 5 storie di amori (in)finiti" L'Accademia56 di Ancona ospita lo spettacolo "San ValentinOFF - 5 storie di amori (in)finiti", che esplora l'intensità e la complessità delle relazioni umane. Cinque storie che dimostrano che l'amore non può essere definito come infinito, ma come la somma di molteplici esperienze.