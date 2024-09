Alluvione, conta la prevenzione: "Cambiamento climatico evidente. Si deve agire non solo in emergenza"

Una task force per contrastare il dissesto idrogeologico.

"Ho volutamente lasciato passare qualche giorno dopo gli eventi che hanno causato danni nelle regioni Emilia Romagna e Marche e ovviamente nella nostra città" dice Alessandra Negri, geologa, Docente di Rischio Geologico presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente all’Univpm.

"Come spesso accade è subito iniziato il rimpallo di responsabilità e su social e giornali si leggono i contributi su come risolvere questo problema. Come geologa, docente universitaria vorrei fornire un contributo per chiarire in modo semplice le cause, con il fine di rendere chiaro alla cittadinanza cosa sia necessario considerare per affrontare questi problemi". Per meglio inquadrare il problema bisogna iniziare dall’origine e prendere in esame tutto il territorio italiano.

"Il recente rapporto prodotto da ISPRA evidenzia con dati specifici quella che è la situazione relativa al dissesto idro-geologico in Italia, peraltro imputabile a: situazione climatica; substrato del territorio (in parole semplici su che tipo di roccia o litologia costruiamo le fondamenta delle nostre case); morfologia del territorio; consumo di suolo; manutenzione. Non c’è dubbio che stiamo assistendo a un cambiamento climatico, se dovuto alla nostra azione o a fattori naturali non è importante. La temperatura media è aumentata di più di un grado e questo porta con sé come conseguenze ondate di calore, maggiore aridità, piogge concentrate e non distribuite. Gli effetti del clima possono avere conseguenze sul territorio. Osservando una carta geologica, nella nostra regione le aree che vanno dalla costa a circa 30 km verso l’interno presentano prevalentemente rocce argilloso marnose. Queste sono costituite da granuli finissimi, da pochi millesimi a qualche decina di millesimi di millimetro. In estate, durante i periodi aridi queste rocce si seccano e divengono durissime. Quando piove, l’acqua fa fatica a infiltrarsi e tende, soprattutto in caso di forti piogge a scorrere superficialmente. A lungo andare l’acqua riesce a infiltrarsi nell’argilla, tende a rigonfiare e rendere plastica la roccia stessa, provocando colate e frane. La morfologia del nostro territorio è caratterizzata da un rilievo appenninico da cui parte un fitto reticolo fluviale ad andamento prevalentemente perpendicolare alla costa; fiumi brevi che trasportano generalmente poca acqua, con alvei di sezione ridotta che in caso di forti piogge si riempiono velocemente e provocano alluvioni come il caso del Misa a Senigallia. Lo scorso 17 settembre è stata la volta dell’Aspio, un torrente che in estate quasi non si vede, e che invece ha mostrato cosa può succedere. E lo ha mostrato anche in passato, molte volte allagando la zona di Ancona Sud e mettendo in seria difficoltà tutte le aziende lì localizzate. Perché un torrente quasi invisibile può fare questi danni? Pensiamo al nostro lavandino di casa: se verso un bicchiere d’acqua, questo scorre nelle tubature senza problemi. Se nello stesso lavandino rovescio 50 litri d’acqua, le tubature non riescono a smaltire la quantità e l’acqua allaga il bagno. Occorre considerare la manutenzione, aspetto complesso e non riassumibile nella semplice rimozione del legname dagli alvei. Cosa significa tutto questo? Per evitare i danni derivanti da questi eventi dovremmo non agire in emergenza, ma attuare una serie di interventi preventivi, programmati nel lungo periodo".