"Ambarabà" dedicato ai ragazzi. Tra spettacoli e pic-nic teatrali

"Ambarabà", il festival di Teatro Ragazzi e di Figura dell’estate, riparte domani con 17 spettacoli sotto le stelle e 6 pic-nic pomeridiani nei parchi, in 11 Comuni della provincia. Ad inaugurare il cartellone i pic nic teatrali con gli animatori del Teatro Giovani Teatro Pirata i quali narreranno una storia, con tanto di dolce sorpresa finale, domani alle 18 ai giardini Orti Pace a Jesi, l’indomani al Giardino delle Sore di Ostra, il 28 giugno al Parco delle Fonti di Corinaldo (e il 3 luglio al Parco Esedra di Jesi, solo per restare ai primi).

Il via agli spettacoli l’8 luglio a Sassoferrato con "Il mondo di Oscar", giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura, per una proposta della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. L’11 luglio poi il cortile Scuola Pascoli di Senigallia vede in scena Nata Teatro in "I quattro musicanti di Brema", ovvero la fiaba dei Grimm in versione rock’n’roll, con attore, pupazzi e tanta musica. Il 15 luglio a Corinaldo in piazza il Terreno i Fratelli di Taglia in "L’orsetto Gioele", uno spettacolo d’attore e teatro di figura con interazioni multimediali e tanto divertimento.

Il 16 luglio il cortile Biblioteca comunale Ferretti, a Chiaravalle, accoglie il Teatro Verde in "In fondo al mare", uno spettacolo d’attore, pupazzi e teatro sul nero per una divertentissima detective story subacquea. Il 18 luglio al Cortile Scuola Pascoli di Senigallia Alekos Il Poeta delle Bolle in "Rime insaponate", tra bolle di sapone, magia e poesia per uno spettacolo divertente e surreale. E ancora il 23 luglio ad Ostra (piazza dei Martiri) c’è il Cta Gorizia in "Piume" con le favole della tradizione classica raccontate da un’attrice su un letto di cuscini.

Il 25 luglio si torna a Senigallia, con "Zac colpito al cuore!", lo spettacolo Premio Eolo Award 2016 con teatro d’attore e muppets animati a vista. Il 29 luglio a Corinaldo (Piazza il Terreno) e venerdì 30 luglio piazza Magagnini a Santa Maria Nuova "Varietà Prestige" del Teatro Bandito, un omaggio all’Avanspettacolo con marionette a filo animate da una bravissima attrice. Ingresso spettacoli: 5 euro, bimbi sotto i 3 anni 0,50.