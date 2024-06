Ambito sociale, soggiorni al mare a prezzi accessibili

Il soggiorno al mare a prezzi accessibili per le famiglie che hanno un reddito Isee fino a 15mila euro e che risiedono in uno dei 21 Comuni dell’Ambito Sociale IX (Jesi e Vallesina). La location è quella dello stabilimento balneare "Solaria" di Senigallia pagando 8 euro al giorno per un ombrellone e due lettini. L’iniziativa, frutto di un percorso di co-progettazione tra l’Asp e la Uisp, si pone l’obiettivo di "agevolare, con tariffe largamente al di sotto di quelle di mercato, servizi balneari per le famiglie con un tetto di reddito per il quale sono già previsti altri benefici a livello nazionale". Il Solaria è ai bagni 102, lungomare Da Vinci, ed è attrezzato per lo svago, per sport, le attività dei bambini e dei disabili. Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda al link t’ASPetto AL MARE 2024 (google.com) allegando autodichiarazione e documento di identità. Il beneficio verrà erogato fino a esaurimento dei fondi in base all’arrivo delle domande. Prevista anche la possibilità di erogare, per i residenti in uno dei 21 Comuni e in possesso di un Isee inferiore a 15mila euro un contributo per la colonia marina per Adulti Uisp. Info: 0731/213090, jesi@Uisp.it.