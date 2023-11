"Amici per lo sport" dal grande cuore. Donazioni alle associazioni

Il gruppo "Amici per lo sport" ha programmato per sabato un evento filantropico in favore della comunità. Alle 11, nella biblioteca francescana, il Gas incontrerà alcune associazioni che si impegnano in opere di utilità sociale e devolverà loro contributi raccolti con la generosità di sostenitori. Tra le associazioni premiate, Artis, Gasph, Il volo della libellula, Noi come prima, Protezione civile, Tenda di Abramo, Unitalsi, Atletica Falconara, Croce Gialla, Il sorriso di Daniela e Dona per il dono forza Dimitri.