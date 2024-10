Ancona, "La candidatura di Diego Mingarelli? E' pienamente legittima"

Ancona, 24 ottobre 2024 – “Diego Mingarelli era candidabile così come peraltro, accertato dagli organi di Confindustria Ancona con presidente Pierluigi Bocchini”. Così da Confindustria nazionale dopo il j’accuse, tramite intervista pubblicata dal Carlino, del presidente uscente (per quattro anni ai vertici di Confindustria Ancona) Pierluigi Bocchini. “In merito all’intervista rilasciata oggi Carlino dal dimissionario Pierluigi Bocchini – commentano dall’ufficio stampa nazionale di Confundustria - stupiti da alcune apodittiche dichiarazioni che non si intende commentare, facciamo presente che il candidato Diego Mingarelli era candidabile così come, peraltro, accertato dagli organi di Confindustria Ancona con presidente Bocchini. Ci dispiace constatare che le eventuali eccezioni siano state mosse a valle del voto espresso all’interno degli organi competenti e quindi dopo la designazione per la sua elezione. Riteniamo che questo chiarimento sia doveroso – concludono - per dare evidenza che l’intero sistema di Confindustria risponde a regole certe e non può essere oggetto di strumentalizzazioni che rischiano di creare confusione e incertezza”.