Ascensore ancora guasto. La protesta dei cittadini

Ancora fuori uso l’impianto di risalita che dal parcheggio delle Conce porta in piazza della Repubblica. Venerdì in tanti sono incappati nel nuovo stop, scoperto a metà strada perchè il malfunzionamento ha interessato ancora una volta il secondo tratto che da via Mazzini sale in piazza della Repubblica. Visto che la scala mobile è ormai off limits da tre anni l’accesso al centro da parte di anziani, disabili e genitori in carrozzina è sempre più difficile. A protestare è un nostro lettore: "A Jesi ormai l’ascensore che da via Castelfidardo porta in piazza della Repubblica è una barzelletta. Da due mesi aperto un giorno e chiuso cinque, aperto uno e chiuso sette e così via in progressione. Farebbe ridere (la barzelletta) per il disagio che crea a tutti noi se non fosse che alle persone disabili è così preclusa una ulteriore agevole via di accesso al centro. Dopo la scala ’immobile’ della Pusterla di Palazzo Battaglia, ferma da oltre tre anni, ora rimane pertanto il solo, brutto e scomodo, ascensore "del parco del Vallato". Un vero peccato" Per palazzo Battaglia il Comune ha appena avviato l’iter per la progettazione di un sistema di ascensori.