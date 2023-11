Assicuratore dona un etilometro alla stazione dei carabinieri

In qualità di subagente della Vittoria Assicurazioni di Ancona, operando principalmente nei Comuni di Agugliano e di Polverigi, Graziano Stacchiotti ha deciso di donare alla stazione dei carabinieri di Agugliano un "etilometro Fit-031 per le forze di polizia", un dispositivo del valore di circa 500 euro. "L’obiettivo, sia come assicuratore che come cittadino di questo territorio – dice Graziano Stacchiotti – è di garantire la sicurezza stradale e soprattutto di proteggere poi i più giovani".