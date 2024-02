"Attenzione al tubarone": al Comunale il Trio Correnteza

Quella tra il Comune di Chiaravalle e l’associazione Spaziomusica/Ancona Jazz è una collaborazione ormai storica, che negli anni ha permesso di portare sul palcoscenico del teatro chiaravallese musica di assoluta qualità e artisti di livello internazionale come Eumir Deodato, Joe Barbieri, Paula e Jaques Morelenbaum, Stefania Tallini e molti altri.

Una collaborazione grazie a cui il progetto "Stage - Teatro e territorio", promosso da Ancona Jazz con il patrocinio della Regione Marche e dell’Ente Parco del Conero, si tingerà di verde-oro con la quarta edizione della rassegna dedicata a "Saudade do Brasil".

Il primo appuntamento, questa sera (ore 21.15), è con i ritmi accattivanti e le melodie avvolgenti del Trio Correnteza, composto da Gabriele Mirabassi (clarinetto), Roberto Taufic (chitarra) e Cristina Renzetti (voce).

Lo spettacolo, dal titolo "Attenzione col tubarone" (italianizzazione del portoghese "tubarão", squalo), si incentra sul rapporto a doppio filo che storicamente lega l’Italia e il Brasile: canzoni dei grandi italo-brasiliani del passato e del sente, traduzioni di canzoni italiane in portoghese e viceversa, oltre a canti dell’emigrazione italiana, rappresentano il cuore del lavoro. Renzetti ha vissuto anni a Rio de Janeiro, dove ha cominciato la sua carriera, mentre Mirabassi collabora da due decadi con grandi musicisti brasiliani e ha passato tantissimo tempo con loro sia in Europa che in Brasile. Roberto è vissuto fino alla maggiore età a Natal, nel nordest brasiliano, prima di trasferirsi in Italia.