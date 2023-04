Bar in spiaggia: definiti orari e deroghe

Pronta a partire anche la stagione estiva sul lungomare. Il sindaco Massimo Olivetti ha firmato l’ordinanza che regola le aperture dei cosiddetti "baretti" in spiaggia, i bar annessi agli stabilimenti balneari che non sono propriamente ristoranti e che non sono consorziati con ristoranti attigui. I bar in spiaggia possono restare aperti tutti i giorni fino alle 21.30 ma sono previste diverse deroghe. I gestori dei bar avranno la possibilità di restare aperti fino alle 3 di notte in 9 date stabilite dal Comune (una a maggio, due a giugno, due a luglio, tre ad agosto e una a settembre) in aggiunta ad altre 14 serate, che potranno scegliere previa comunicazione al Comune, in cui restare aperti fino a mezzanotte. Confermati gli orari di accesso agli stabilimenti balneari. Fermo restando che è sempre consentito percorrere la passerella per accedere alla battigia, è vietato accedere agli stabilimenti balneari dalla 24 alle 5 del mattino e sempre gli stabilimenti balneare potranno aprire ai clienti dalle 7 alle 21,30. "Abbiamo firmato l’ordinanza che disciplina le aperture dei bar in spiaggia e degli stabilimenti balneari per la stagione 2023 - annuncia il sindaco Massimo Olivetti - si tratta di un format che già lo scorso anno ha dato buoni risultati e che coniuga l’esigenza da un lato di far vivere di più la spiaggia e dall’altro garantisce anche la sicurezza". Intanto, anche se il tempo non aiuta, ieri si è aperta ufficialmente la stagione balneare che si concluderà il 17 settembre.