Bilancio stagione lirica 2024: Bertini rassicura sulla copertura dei fondi mancanti

"Dire che non sono preoccupata è forse troppo, ma ho la massima fiducia di poter ripianare quella parte di bilancio della stagione della lirica 2024". L’assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini, ammette la necessità di reperire una somma annunciata e non ancora fisicamente liquidata, come riportato ieri dal Carlino, per quanto concerne la Fondazione Muse.

Un bilancio passato da 555mila euro a 855mila euro, ma la copertura dei 300mila euro di differenza, poi effettivamente usati per gli eventi, sono stati soltanto annunciati dall’assessore Bertini. La titolare della cultura, tuttavia, getta acqua sul fuoco: "Sono certa che entro il 31 dicembre riusciremo a trovare la somma necessaria per ripianare il tutto – risponde al Carlino la Bertini – Ho già parlato col sindaco di questo problema e assieme stiamo valutando quale scelta intraprendere. È molto probabile che sopperiremo alla parte mancante con delle economie interne dell’ente. Comunque mi lasci tranquillizzare tutti, a partire dalla Fondazione e dalla direzione artistica, le risorse le stiamo cercando.

Mi sono data tanto da fare, ma sarebbe necessario che tutti, a partire da chi gestisce il teatro, facessero la loro parte senza avere esclusivamente un ruolo passivo. Ripeto, nel Cd’A della Fondazione ci sono anche io, ma faccio il possibile. Dispiace siano circolate queste voci sul presunto ammanco, non si fa il bene del teatro, della lirica e della città. Il tutto invece di elogiare quanto abbiamo messo in campo per invertire le sorti della lirica ad Ancona. Dico solo che le due opere del 2024 hanno consentito di duplicare gli incassi e ricevere molti elogi".

E sulle opere la Bertini tira un colpo di sciabola nei confronti delle passate gestioni sotto il profilo della qualità: "La lirica non è la prosa – aggiunge l’assessore alla cultura – Qui non si possono fare economie, non si può risparmiare su coreografie, scenografie, corale e così via perché poi i nodi vengono al pettine. Quando sono arrivata la lirica ad Ancona era a zero e noi abbiamo provato a risollevarla con cast importanti che necessitano investimenti di rilievo, Nella prima nostra gestione, quella del 2023, abbiamo ricevuto critiche per la scarsa qualità del prodotto, ma questo è ciò che avevamo ereditato. Non mi faccia entrare nel dettaglio delle cifre, comunque insufficienti per garantire un prodotto di alto livello".

Il grido d’allarme della Bertini prosegue: "Servono partnership nel mondo della lirica con gli altri teatri, non si può andare da soli come successo fino a oggi. Invece siamo soli, ce la suoniamo e ce la cantiamo. Il patrimonio pregresso in cassaforte, circa 630mila euro, è stato depauperato e quando siamo subentrati noi erano rimasti appena 30mila euro. È vero, al Cd’A ho annunciato che avrei portato 300mila euro in più rispetto al bilancio e per ora ne ho trovati solo una parte. La cifra di partenza è quella, ma nel frattempo grazie a sponsor, economie e al successo al botteghino, la cifra da recuperare si aggira tra 130 e 150mila euro che, ripeto, entro fine anno verrà sanata".