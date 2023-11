Brescia piega Trieste 15-9 e pensa anche alla Champions

L’AN Brescia continua a navigare in acque calme, conquistando un’altra vittoria convincente contro Trieste. Seguendo il filo del successo ottenuto in Champions League contro il Sabadell, la squadra di Sandro Bovo si è imposta con autorità anche in campionato, chiudendo il match sul 15-9 con i giuliani. Una partita dominata dall’inizio alla fine, che consolida la posizione di Brescia nella classifica, avvicinandola a soli tre punti dalla seconda. I protagonisti del match sono stati Del Basso e Gianazza, entrambi autori di una tripletta, seguiti da Renzuto, capitan Alesiani e Manzi con due reti a testa. Contributi importanti anche da Dolce, Balzarini e Lazic con una rete ciascuno.

La squadra ora si prepara per gli ultimi dieci giorni di allenamenti prima dell’incontro con Camogli di sabato, che precederà un finale di novembre intenso con sfide contro Posillipo, Pro Recco e Roma in campionato, e il Novi Beograd in Champions League.

In una stagione compressa dagli impegni delle nazionali, Brescia sa che non può permettersi di rallentare il ritmo.

AN BRESCIA-PN TRIESTE 15-9 (4-2, 5-3, 3-2, 3-2)

