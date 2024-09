Cade dallo scooter su un dosso mentre va a lezione: gravissimo

Ha un incidente stradale nel giorno della riapertura delle scuole. Ieri mattina uno studente del Savoia-Benincasa è caduto dallo scooter in via Angelini a causa di un dosso artificiale che è presente, come altri dossi simili posizionati lungo la via allo scopo di far andare piano i veicoli in transito, sulla sede stradale. L’alunno, 17 anni, percorreva la strada in direzione centro e attorno alle 8 avrebbe sorpassato un’automobile che lo precedeva. Era arrivato quasi alla fine della via, poco prima della fermata dell’autobus e dell’incrocio con via Gentiloni, quando ha perso il controllo del ciclomotore. Aveva superato il dosso passandoci sopra e riprendendo la strada è caduto rovinosamente a terra trascinandosi per diversi metri in avanti. Un impatto violento a cui hanno assistito alcuni automobilisti di passaggio, presenti a quell’ora per portare i propri figli a scuola. Sono stati loro i primi a chiamare il 112 segnalando un ferito a terra, quasi immobile. Il minorenne ha riportato diverse lesioni, una più preoccupante ad una spalla. Sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Lo studente è stato stabilizzato sul posto, con un primo accertamento medico per verificare la gravità delle lesioni riportate. Poi è stato caricato a bordo dell’ambulanza, con una barella, e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il 17enne è entrato in sala emergenza poi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ha subito traumi diffusi con lesioni nervose e vascolari periferiche. Dopo l’intervento è stato portato in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

ma.ver.