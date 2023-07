Calca alla sagra: traffico in tilt e ragazzo investito

La sagra ha attirato più di tremila persone. L’intera frazione di Casenuove di Osimo è stata coinvolta in un grandissimo evento, la festa della sangria, un successo chiuso lo scorso fine settimana. Tanta musica, buon cibo e compagnia come non si vedeva dai tempi pre covid.

"La nostra fatica è stata ripagata dal vostro entusiasmo. Speriamo di avervi fatto vivere serate indimenticabili", hanno detto gli organizzatori rivolgendosi ai tanti, giovani e meno giovani, che si sono divertiti alla sagra. A tanta gente corrisponde però la necessità di potenziare i controlli: nonostante fossero presenti le forze dell’ordine, un incidente si è verificato fuori dal perimetro organizzativo della sagra. Un giovane è stato investito da un’auto in transito ed è stato portato all’ospedale.

Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Radiomobile per i rilievi di rito. Gli accertamenti alcolemici sono in corso per chiarire il quadro. Ci sarebbero stati poi altri disagi al traffico dovuti appunto all’enorme affluenza. L’estate delle sagre osimane sta godendo appunto di grande successo, grazie alla fatica degli organizzatori. Questo fine settimana, da venerdì a domenica tocca a Passatempo con la sagra della rana e poi quella dello spaghetto a Campocavallo. Dopo lo stop imposto dalla pandemia infatti, il 2023 è l’anno che vede il ritorno di tutte le sagre e feste che caratterizzano il territorio osimano, anche con alcune new entry. Da giugno a settembre, ogni fine settimana, possono essere degustati piatti tipici in località diverse del territorio, valorizzando le specificità di ogni rione e comitato.

L’ultimo fine settimana di ottobre il castagna day-festa d’autunno che chiude il calendario. Per tutti gli eventi in centro le chiusure alla viabilità in centro storico saranno le stesse del mercato del giovedì, nelle frazioni ci saranno diversi cambiamenti. In molti però, soprattutto dopo l’incidente che si è verificato a Casenuove, chiedono più presenza delle forze dell’ordine, nonostante gli sforzi messi in campo, considerata appunto l’alta densità di presenze spesso in spazi non troppo grandi. Per tutto il weekend appena passato carabinieri, polizia e vigili hanno presidiato le artiere ad alta percorrenza e i centri abitati dalla Valmusone alla Riviera del Conero per arginare anche il fenomeno dei reati predatori.

Silvia Santini