Calcio e futsal, a giugno tutte le finali giovanili

Per tutto il mese di giugno le Marche torneranno a ospitare le finali giovanili Tim: i migliori talenti del calcio e del futsal italiano, dall’under 18 all’under 15, si affronteranno per le sfide che assegneranno i tredici scudetti delle competizioni che sono organizzate dal Settore giovanile e scolastico della Figc. Sono sei gli stadi che per tre settimane ospiteranno l’ampio programma delle finali giovanili, per un totale di 31 gare tra le quali tredici finali scudetto, quattro finali per il terzo posto e 14 gare di semifinale: il Del Conero di Ancona, il Del Duca di Ascoli, il Recchioni di Fermo, il Tubaldi di Recanati, il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e il Della Vittoria di Tolentino. A questi stadi si aggiunge il PalaPrometeo Estra di Ancona, dove si svolgeranno gli incontri di calcio a cinque. "Lo sport riveste un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei giovani, per acquisire e trasmettere valori come il gioco di squadra e la perseveranza, ma anche un eccezionale strumento di promozione del territorio, anche attraverso eventi di spessore nazionale come le finali giovanili, il più grande evento di calcio giovanile organizzato in Italia, che le Marche ospitano per il terzo anno consecutivo – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli –. Con la sinergia tra territorio e organizzatori, possiamo trasformare queste manifestazioni in un volano di crescita e sviluppo, rendendo le Marche una meta ambita per gli appassionati di sport e per i turisti di tutto il mondo". L’edizione 2023 è stata un successo, tanto sul campo quanto sugli spalti gremiti che hanno fatto da cornice a un mese entusiasmante. Oltre un migliaio di persone, fra staff e calciatori, famiglie e personale Figc, sono arrivate nelle Marche. I biglietti per le partite saranno disponibili sul circuito Vivaticket. Si comincia con le semifinali di calcio a cinque in programma oggi e domani al PalaPrometeo Estra.