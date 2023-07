Caritas diocesana, contributi fino a 100€ per 120 studenti

Dalla Caritas diocesana contributi in buoni spesa per 120 studenti. Saranno assegnati fino a 100 euro a famiglia come aiuto all’acquisto di libri di testo o materiale scolastico, per un importo complessivo di 12mila euro. Requisiti: essere residenti in uno dei Comuni della diocesi: Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Cerreto d’Esi e Genga e avere un reddito Isee non superiore a 9.360 euro. L’iniziativa finanziata da fondi Caritas, si rivolge in particolare agli alunni che frequentano le scuole medie e superiori. "Il nostro obiettivo – spiega il vescovo Francesco Massara - è sostenere le famiglie affinché possano permettere ai propri figli di studiare. Questo è un segno di vicinanza a chi in questo momento vive delle difficoltà economiche per colpa della crisi. La crescita dei nostri ragazzi passa anche dallo studio e per questo abbiamo promosso l’iniziativa che intende aiutare le famiglie nell’acquisto di libri per la scuola e materiale scolastico". "Tramite il nostro Centro di ascolto – aggiunge il direttore, don Marco Strona - ci rendiamo conto, quotidianamente, di come molte famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti del protrarsi di questa crisi socio-economica e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze".