Carnevale, a Chiaravalle è un successo: "Oltre15 mila persone"

Un’ottantina di persone a costruire i carri (4 costruiti a Chiaravalle, 2 a Montemarciano). Quasi 200 volontari tra protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri in congedo e componenti della Pro Loco per garantire la buona riuscita dell’evento. E un bagno di folla di oltre 10mila persone. Sono i numeri del Carnevale andato in scena domenica nella città di Maria Montessori e organizzato dalla Pro Loco. "Un’edizione record, già alle 16 avevamo esaurito le 8mila etichette del piano sicurezza – spiega il presidente della Pro Loco chiaravallese, Samuele Bianchini - Difficile dire un numero esatto di presenze ma abbondantemente sopra le 15mila e senza alcun disagio. Il premio per il gruppo più organizzato è andato al carro di Harry Potter e ai ragazzi diversamente abili del circolo ’Arcobaleno’. Il gruppo degli scout di Chiaravalle era presente con 128 persone tra ragazzi ed educatori. Davvero una bella festa – conclude Bianchini - che ha coinvolto tantissime persone di Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e anche oltre. Un’edizione possibile grazie anche ai commercianti che hanno sponsorizzato l’iniziativa. Siamo riusciti a realizzare tutto questo senza l’aiuto pubblico del Comune che saremmo comunque pronti ad accogliere".