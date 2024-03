"Case alle Ex Colonie, spariti cento parcheggi"

Riaperto il tratto di strada all’altezza delle ex Colonie Enel, arriva l’attacco di Campanile: "Soppressi 100 parcheggi". Le polemiche riguardo al Residence nato sulle ceneri di quello che in passato è stato un campo provinciale di concentramento, proseguono: se prima erano legate alla destinazione d’uso degli edifici in costruzione, ora i riflettori si accendono sui parcheggi: "Amministrazione Olivetti ha pensato bene di fare un bel regalo di Pasqua ai senigalliesi e ai turisti aprendo il tratto di strada davanti agli ecomostri delle colonie ex-Enel. In tempi record è stato asfaltato infatti il tratto antistante le attuali tre costruzioni che si innalzano per sette/otto piani assomigliando più ad ecomostri che alle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino – spiega il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile -. Si ripristina il tratto di lungomare, si chiude quello a zig-zag che girava intorno alle costruzioni e si scorge il nuovo skyline senza auto. Spariscono infatti 300 metri di parcheggio, i posti auto non sono sostituiti e questo a tutto svantaggio degli operatori economici e dei turisti della zona. E non è finita". Parcheggi pubblici che, secondo il consigliere, potrebbero diminuire: "Quando infatti gli appartamenti (100) saranno abitati, nuove auto si concentreranno nella zona, non assorbite dai parcheggi privati né dalla presenza di nuovi parcheggi pubblici. Un bel caos – prosegue -. Oggi il lungomare sud si presenta così: dalla Rotonda fino al Micropark la strada è larga con la ciclabile a sinistra e i parcheggi a destra, a senso unico, poi si restringe di colpo all’altezza del basso sottopasso incuneandosi tra un marciapiede enorme sulla destra, la ciclabile e qualche albero a sinistra, con una leggera "s" inspiegabile. Davanti alle colonie la strada torna grande e a senso unico per pochi decine di metri metri. Inizia infatti il tratto a doppio senso che dopo un chilometro riprende la fisionomia a senso unico per arrivare al sottopasso tra Marzocca e il Ciarnin. Qui finisce la ciclabile e riprende il doppio senso. Più che un lungomare bello e arioso sembra un percorso ad ostacoli". I lavori proseguono: "I grandi palazzi a sette piani non saranno solo tre ma quattro. Sono iniziati infatti i lavori di costruzione della quarta palazzina proprio accanto al breve tratto che dal sottopasso basso porta al lungomare. Tutti appartamenti privati" conclude.