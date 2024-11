Caso antenna, scontro in Consiglio comunale

La consigliera Bomprezzi attacca l’assessore all’ambiente Campagnolo: "Scarica sui tecnici". Dopo il nuovo invito del Comitato al sindaco ad "agire subito in autotutela revocando l’autorizzazione concessa per l’installazione dell’antenna, e prescrivendo una realizzazione conforme non soltanto alle norme attuali ma anche a quelle che il Comune sta proponendo ora con il piano antenne", l’argomento è tornato sui tavoli del consiglio comunale con un botta e risposta tra la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi e l’assessore Elena Campagnolo. "Dieci giorni sono insufficienti per garantire un vero coinvolgimento dei cittadini, delle frazioni e delle associazioni, specialmente su questioni che toccano la salute e il paesaggio del territorio comunale – spiega la Bomprezzi -. Peccato che l’Assessora Campagnolo abbia, come spesso accade, scaricato sui tecnici l’iniziale decisione di prevedere solo 10 giorni; decisione che, a quanto pare, era solo ed esclusivamente politica. Chiediamo a questo punto che vengano effettuate assemblee pubbliche numerose e in tempo rapido, per presentare questo piano, dandone adeguata pubblicità e visibilità. Del resto, non sono nuove le dichiarazioni dell’Assessora che non ritiene evidentemente utile il coinvolgimento dei cittadini. La stessa ha lamentato più volte che "tutta questa partecipazione non la vede. Il caso dell’antenna di Strada del Cavallo è emblematico di un’amministrazione che sembra più concentrata sull’autopromozione che sull’ascolto della comunità".

Una ricostruzione dei fatti, quella della consigliera di minoranza, che non è piaciuta all’assessore Campagnolo: "Ancora una volta, vedo come si tenti di strumentalizzare una questione importante per alimentare polemiche, anziché contribuire concretamente al dialogo. In merito alla trasparenza e alla partecipazione, non è stato imposto alcun limite di 10 giorni senza riflettere – ha spiegato - piuttosto, si è lavorato nell’interesse della città, e fin dall’inizio si è tenuto conto della necessità di garantire un coinvolgimento attivo dei cittadini. Infatti, come già spiegato, il regolamento è aperto a osservazioni, e l’amministrazione ha sempre accolto suggerimenti utili, oltre ad aver già previsto successivamente incontri pubblici per spiegare ogni dettaglio".

Ieri in consiglio è stato annunciato anche l’arrivo del finanziamento da 600mila euro, attraverso la struttura commissariale della Regione Marche, destinato alla sistemazione definitiva di fosso Sant’Angelo.