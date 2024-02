C’è ’Lamanfrina’ tra arte e sociale:: "Vi racconto la Palestina" Domani alla Galleria delle Idee di via Bixio, l'artista Lamanfrina racconterà il suo viaggio in Palestina attraverso i disegni. L'incontro sarà organizzato in collaborazione con l'ong Vento di Terra, che opera per restituire potere e diritti alle persone in quei territori. La situazione umanitaria a Gaza richiede un impegno ancora più grande per chiedere il cessate il fuoco.