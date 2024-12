Centenario dello scoutismo a Jesi. Il 2025 si apre col "Thinking day"

La città celebra, a fine 2024, il centenario dello scoutismo a Jesi. Per festeggiare l’anniversario gli scout di ieri e di oggi hanno promosso una serie di eventi, partiti ieri e che proseguiranno oggi, con un’esposizione interattiva. Per il 2025 si prevede il ‘Thinking day’, la giornata del pensiero, che celebra il compleanno del fondatore dello scoutismo, Robert Baden Powell e di sua moglie Olivia, fondatrice del movimento femminile dello scoutismo: il secondo evento si terrà a Jesi il 22 febbraio e vedrà la partecipazione di tutti i gruppi di Jesi attivi e di molti scout e guide del passato che continuano ad avere nella mente e nel cuore lo scoutismo. Altre manifestazioni sono in fase di organizzazione.

Nel 1924, presumibilmente tra aprile e giugno, venne costituito a Jesi il primo gruppo scout della città, il riparto Jesi 1, con sede nel circolo Contardo Ferrini in piazza Federico II e nei locali di palazzo Ripanti. Un gruppo che superò anche il regime fascista e tanto cresciuto, negli anni a venire, da allargarsi a cinque gruppi che operano sul territorio. Ad oggi gli iscritti superano il migliaio di unità, grazie a persone che credono, con coraggio e convinzione, nel metodo educativo scout. Celebrazioni al via, cent’anni di attività e non sentirli.