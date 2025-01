Chi è Paolo Ricciardi nuovo Vescovo di Jesi

Jesi (Ancona), 28 gennaio 2025 — Un nuovo vescovo per Jesi. Sostituirà monsignor Gerardo Rocconi, che ha rinunciato al governo pastorale della Chiesa marchigiana avendo compiuto 75 anni lo scorso 14 novembre. Al suo posto è stato nominato da Papa Francesco monsignor Paolo Ricciardi, trasferito dall’ufficio di ausiliare di Roma. La notizia è stata data oggi dalla sala stampa della Santa Sede. Rocconi, avendo raggiunto l'età di 75 anni, andrà a Macine di Castelplanio (Ancona) e si trasferirà nella casa parrocchiale della chiesa di Santa Maria del Cammino, con il parroco don Gianfranco Ceci.

Chi è il nuovo vescovo di Jesi, monsignor Paolo Ricciardi

Nato a Roma il 14 marzo 1968, Ricciardi è entrato nel Pontificio Seminario romano maggiore ed è stato ordinato presbitero nel 1993 per la diocesi di Roma. Con licenza in Teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha svolto i seguenti incarichi: assistente presso il Pontificio Seminario romano maggiore (1993-1998), viceparroco di Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario (1998-2003), addetto dell’Ufficio catechistico e del Servizio per il catecumenato del vicariato di Roma (2001-2003), rappresentante del Settore Ovest (2001-2007) e segretario (2011-2015) del Consiglio presbiterale diocesano, parroco di Santa Silvia (2003-2015), membro del Collegio dei consultori (2012-2017) e parroco di San Carlo da Sezze (2015-2018).

Dopo essere quindi stato eletto ausiliare di Roma il 23 novembre 2017, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 13 gennaio successivo. A Roma, è stato delegato diocesano pro tempore dell’Ordo virginum (2019-2024) e direttore dell’Ufficio per il clero (2023-2024). Attualmente è vescovo ausiliare per il Settore Est e responsabile dell’ambito della Chiesa ospitale e “in uscita”. Nell’ambito della Conferenza episcopale italiana è membro della Commissione per il Servizio della carità e la salute, mentre nella Conferenza episcopale regionale è vescovo delegato per la Pastorale della salute.

Il commento di monsignor Marconi

Una volta appresa la notizia, monsignor Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza episcopale regionale, e già vescovo di Macerata, ha commento così la nomina di monsignor Ricciardi: “È legato da lunga conoscenza e amicizia con molti di noi vescovi e vari sacerdoti marchigiani che hanno studiato a Roma, per questo contiamo che possa ben inserirsi nel lavoro pastorale che cerchiamo sempre più di portare avanti in maniera unitaria e concorde”, dice.

E ancora: “Conosco don Paolo da quando era seminarista e poi assistente al Seminario Romano — ha aggiunto — Appassionato della Parola di Dio, che sa spiegare in maniera semplice e profonda, ha vissuto una lunga esperienza di parroco e poi di vescovo ausiliare, prediligendo il contatto con gli ammalati e la guida ed il consiglio alle persone consacrate ed ai diaconi permanenti. È un uomo di preghiera e di sapienza spirituale, che sono certo sarà apprezzato in terra marchigiana”.

Infine, monsignor Marconi ha ringraziato il vescovo uscente Gerardo Rocconi: “Merita tutta la nostra gratitudine per l’impegno, la delicatezza e la forte testimonianza di fede con cui ha servito la Diocesi di Jesi dal 2006 ad oggi — ha concluso — Siamo certi che continuerà, pure se con compiti e responsabilità diverse, a svolgere un prezioso servizio di giuda spirituale e di vicinanza alle persone che soffrono dei mali del corpo e dello spirito”.