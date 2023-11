"Città Appenninica". Patto per il rilancio delle aree interne

Venerdì la seconda tappa del convegno sulla "Città Appenninica" a Gubbio. Dopo l’iniziativa di Fabriano (il 7 luglio al palazzo del Podestà), i Comuni del distretto dell’Appennino umbro-marchigiano si ritrovano nella città dei ceri per "approfondire il percorso di rilancio dell’area tra Marche e Umbria intesa come grande spazio urbano nel cuore delle aree interne". Organizzato dal Comune di Fabriano con quello di Gubbio, l’associazione culturale per lo sviluppo dell’Appennino umbro-marchigiano e con l’affiancamento scientifico di Symbola, il convegno prevede un ricco parterre di relatori. "L’idea della Città Appenninica – sostiene il sindaco Daniela Ghergo – è fortemente evocativa dell’identità e dell’immaginario di un ampio territorio tra Marche e Umbria che, al pari di altri territori contermini per morfologia, storia, cultura e prospettive, è chiamato a collaborare, confrontarsi, condividere. Senza una trama che abbia le caratteristiche di una città diffusa, con poli urbani di servizio a un territorio sì antropizzato, ma alle prese con le sfide del saldo demografico e dei cambiamenti climatici, il futuro rischia di essere difficile".