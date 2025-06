Città di Ancona verso il clou. E’ tempo delle semifinali

Il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka ha le sue quattro semifinaliste: MyGym, Ill.Pa Giuliani, Open Ufficio Services, Dolce Amare Palombina. Ed ecco gli accoppiamenti: la vincitrice in carica, MyGym se la vedrà con l’Ill.Pa Giuliani (questa sera ore 21:30); Open Ufficio Services con Dolce Amare Palombina (domani ore 21:30).

In Piazza Pertini è tempo di quarti di finale. Il quarto a eliminazione diretta che apre il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka è MyGym-Homes in Ancona, e se ne vedranno delle belle. La MyGym rompe subito le righe con Latini, la Homes risponde con Gasparrini e Mechri, e con il punteggio di 2-1 si va a riposo. Nella ripresa, la MyGym risponde con Toppi e Latini portando il risultato sul 3-2. Ma la bordata di Mechri, a un minuto dal termine, rimette tutto in equilibrio. Saranno quindi i rigori a decidere la prima semifinalista: la MyGym ne segna cinque su cinque, la Homes in Ancona paga l’errore di Santiago. La corsa dei campioni in carica continua.

Il secondo quarto di finale è tra Open Ufficio Services e GEP. La GEP va subito all’attacco con il quinto di movimento, ma l’arma è a doppio taglio: è infatti Lippera, della Open, a segnare una doppietta a porta vuota. Morotti accorcia, ma l’Open va a riposo in vantaggio grazie ancora a Lippera (tripletta finale) e a Caimmi. Il gol del 4-2 di Menghini non rivitalizza l’incontro, e nella ripresa i ragazzi di Ristè scappano: Caimmi fa doppietta, Lippera timbra il poker, Lupi mette il punto sul 7-2. La Open Ufficio Services è in semifinale.

Nella seconda serata dei quarti, staccano il pass per la fase successiva Dolce Amare Palombina e ILL.Pa Giuliani. L’Ill.Pa manda ko la Orange Beach (4-1). Per la squadra di mister Cafù è una serata con poche sbavature, palcoscenico di una vittoria corale: Carnevali, Gonzalez, Piersimoni e Morresi. Dal lato Orange, non basta l’assolo di Cassaro. La ILL.Pa Giuliani raggiunge la MyGym in semifinale.

L’ultimo quarto, forse il più emozionante dei quattro, vede la Dolce Amare Palombina scontrarsi con La Moretta. È la serata di Sgolastra; è la serata di una rimonta sfuggita per un soffio; è la serata de La Dolce Amare, vincente per 4-3. L’estremo difensore Montalti segna il Dolce vantaggio, poi Sgolastra inizia il suo personale show fino a segnare 4-0 Palombina. Ma ci sarà pur un motivo se La Moretta ha vinto ben otto volte il torneo (finalista lo scorso anno): sul viale del tramonto, il Ristorante ne segna due in un minuto con Montagnoli. La Dolce Amare inizia a perdere certezze, ma nonostante il 4-3 di Ferrucci, non molla. La Dolce Amare Palombina è in semifinale.

Alice Mazzarini