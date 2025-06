Ancona: firme e stipendi per definire il futuro del club

L’Ancona non perde tempo. In questi giorni cruciali per il futuro del club dorico, la dirigenza sta stringendo i tempi su due fronti: il mercato in entrata e la questione stipendi. Una doppia corsa contro il tempo in grado di definire le ambizioni della prossima stagione. Già oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità. Andrea Bianchimano e Cristian Pecci sono attesi per la firma dei precontratti, che dal primo luglio si trasformeranno in accordi definitivi. Due colpi che raccontano la strategia dell’Ancona: esperienza e continuità. Ma potrebbero esserci dietro l’angolo anche delle sorprese.

Andrea Bianchimano rappresenta il classico acquisto di prospettiva. L’attaccante della Fermana retrocessa porta in dote un curriculum di tutto rispetto: 35 gol tra i professionisti con Catanzaro, Reggina e Perugia. Nell’ultimo campionato, pur segnando 9 reti – una proprio contro l’Ancona – non ha potuto esprimere al meglio il suo potenziale a causa delle difficoltà riscontrate dai canarini. Per lui, il trasferimento in biancorosso potrebbe costituire il trampolino per tornare tra i pro. Bianchimano conosce entrambe le categorie e sa come muoversi negli spazi congestionati della serie D, dove spesso la differenza la fanno i dettagli.

Diverso il discorso per Cristian Pecci. L’esterno è stato una delle rivelazioni della stagione dorica, crescendo partita dopo partita fino a diventare insostituibile. Quando ha conquistato la maglia da titolare, Pecci ha dimostrato di essere quel cursore moderno capace di arrivare sul fondo e servire assist preziosi per i compagni. La sua riconferma non è solo un premio alla continuità, ma costituisce un tassello fondamentale per il progetto tecnico.

La società sta seguendo anche altre piste: Vincenzo Alfieri, ex Recanatese, è nel mirino ma deve fare i conti con la concorrenza della Samb. Più complessa la situazione di Antonio Martiniello: il bomber dello scorso anno (17 gol) vorrebbe un biennale e un ritocco dell’ingaggio. La trattativa è in stallo, anche perché l’Aquila ha messo gli occhi su di lui. Discorso simile per Roberto Codromaz, pilastro della difesa dorica che ha attirato l’interesse di squadre di categoria superiore.

Poi la questione stipendi: il presidente Polci in questi giorni farà fronte a un esborso di circa 180mila euro per saldare i compensi di maggio e giugno, oltre ad altre fatture pendenti. Una cifra importante che la società ha deciso di versare entro venerdì. Saldare in anticipo tutti i conti permetterà, infatti, di ottenere le liberatorie necessarie dai tesserati per provvedere alla successiva iscrizione entro il 10 luglio.

Giorni decisivi, insomma: tra firme e pagamenti vari, l’Ancona deve dimostrare di avere le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano nella prossima stagione.

Giuseppe Poli