Calciomercato Ancona: trattative e nuovi acquisti in vista della stagione

Calciomercato, trasformazione in società di capitali, call fissata per lunedì con la Top Five Management per capire i reali interessi a subentrare, e poi ancora stipendi che verranno pagati ai tesserati entro il 20 giugno, liberatorie dai rispettivi calciatori e iscrizione al prossimo campionato.

Sembra questa la road-map per l’immediato futuro dell’Ancona che, già i primi giorni della prossima settimana, potrebbe essere pronta per ufficializzare i primi acquisti in vista della nuova stagione. Dopo l’ufficializzazione dei giorni scorsi del nuovo mister Agenore Maurizi e del dt Gaetano Iossa, infatti, il primo tassello della nuova squadra potrebbe essere Andrea Bianchimano, attaccante ventinovenne proveniente dalla Fermana, che nelle ultime tre stagioni di C l’Ancona ha trovato come avversario con la maglia della Viterbese, della Lucchese e dell’Olbia.

Cresciuto nella formazione primavera del Milan, Bianchimano è un attaccante centrale dotato di grande fisicità, nonché colui che con il suo gol lo scorso gennaio ha condannato l’Ancona alla sconfitta contro i canarini. Otto gol in campionato in C nella stagione 2020-21 con il Perugia e nove quest’anno con la maglia della Fermana sono gli score più significativi della sua carriera.

Insieme a lui in biancorosso potrebbe esserci anche Cristian Pecci, esterno dorico classe 2003 che già quest’anno su entrambe le fasce ha avuto modo di mettersi in mostra, segnalandosi come uno degli elementi imprescindibili dello scacchiere che ora sarà guidato da Agenore Maurizi.

Nel mirino dell’Ancona, però, ci sarebbe anche Vincenzo Alfieri, centrocampista centrale classe 2002 ed ex Recanatese, che negli ultimi due anni ha calcato i campi di serie C con gli stessi leopardiani, con il Benevento, dove è cresciuto calcisticamente, e con il Renate. Alfieri vanta 60 presenze in D e 32 in C, nell’ultima stagione in giallorosso anche lui ha segnato contro l’Ancona, come Bianchimano: il primo gol del 3-2 maturato a marzo al Tubaldi.

Per Alfieri sono 5 le reti messe a segno complessivamente nell’ultima stagione. Su di lui, però, ci sarebbe anche la Samb. Sembra allontanarsi, intanto, o comunque farsi più complicata la trattativa con il bomber Antonio Martiniello, che ha molti pretendenti e che a L’Aquila troverebbe quell’accordo biennale che avrebbe chiesto all’Ancona, insieme a un cospicuo ritocco del suo ingaggio.

Sempre più difficile la pista che porta al rinnovo di Alluci, difficile anche quella per trattenere Codromaz, ma non impossibile. Il ragazzo, però, che pure Maurizi ha già allenato e dunque conosce bene, è richiesto anche in serie C e potrebbe aspettare che si concretizzi la possibilità di salire di categoria.

Intanto sul fronte societario da segnalare due tappe nel corso della prossima settimana: domani si dovrebbe svolgere una call con la Top Five Management, società del gruppo Como che lo scorso mese di maggio ha già inviato ad Ancona tre suoi emissari per un sopralluogo sugli impianti sportivi, e non solo.

E’ bene chiarire, però, che al momento non c’è in piedi nessuna trattativa di cessione, anche se non è escluso che questo possa concretizzarsi a breve. La videoconferenza tra Top Five e Polci & C. di domani potrebbe essere un passo ulteriore per spianare la strada verso una trattativa vera e propria. Sempre la prossima settimana Alessandro Di Paolo, il principale futuro socio del presidente Polci, dovrebbe fissare una conferenza stampa per uscire finalmente allo scoperto.

Giuseppe Poli