Fa arrivare la moglie in Italia. Poi lei scompare

Paga diverse migliaia di euro per ricongiungersi con la moglie, in Italia, ma lei da lui non è mai arrivata. L’uomo, 27 anni, bengalese, l’aspettava ad Ancona, dove si era sistemato e aveva un lavoro. La donna, 23 anni, si sarebbe approfittata di lui per avere un visto per venire in Italia senza nessuna intenzione di vivere con il marito. Le pratiche il 27enne le ha avviate nell’estate del 2024 e la moglie doveva arrivare con un volo aereo a settembre scorso. Il bengalese le avrebbe mandato i soldi per il biglietto aereo, quello per le pratiche da fare nel loro paese e anche una bella dote a lei e alla sua famiglia. Il 14 settembre, dove diverse telefonate che l’uomo aveva fatto al cellulare di lei, non sentendola più e non vedendola arrivare, la donna gli avrebbe mandato un messaggio in italiano dicendogli: "Sono in giro per l’Italia che faccio acquisti". Il marito l’ha denunciata per truffa. La Procura ha aperto un fascicolo per truffa poi ne ha chiesto l’archiviazione perché "il fatto non sussiste". Non ci sarebbero stati abbastanza elementi per far raffigurare il reato. Il marito della bengalese, rappresentato dall’avvocato Marco Giorgetti, si è opposto all’archiviazione e mercoledì se ne discuterà davanti alla gip Sonia Piermartini. La donna è difesa dall’avvocato Marco Tacconi. Stando al coniuge, che nel frattempo ha chiesto anche il divorzio, la 23enne si sarebbe stabilita a La Spezia. Utilizzando i soldi del 27enne sarebbe arrivata da un frontiera diversa rispetto a quella in programma, godendo di una procedura di ricongiungimento familiare che non c’è mai stata. Si potrebbe configurare anche una violazione della normativa che regola l’ingresso degli stranieri in Italia, come l’immigrazione clandestina, e anche una truffa ai danni dello Stato. Il marito chiede di trovare la donna anche per escludere fini diversi e illeciti per il suo ingresso in Italia, diversi da quelli per cui lui si era attivato con le procedure di ricongiungimento garantendo che la 23enne veniva ad Ancona per stare con lui.