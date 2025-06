Imbarcano acqua: tutti salvati

Il motoscafo imbarca acqua e in quattro rischiano di affondare. Salvataggio lampo ieri a Portonovo portato a termine dal gruppo volontari della Società Nazionale di Salvamento che garantisce assistenza ai bagnati della baia.

Attorno alle 13 è arrivata una richiesta di soccorso alla guardia costiera da parte di una imbarcazione da diporto a motore, un motoscafo preso a noleggio da due coppie del posto, due uomini e due donne. Arrivati davanti allo specchio d’acqua del Fortino Napoleonico gli occupanti hanno notato che lo scafo di stava riempendo di acqua.

La guardia costiera ha allertato l’unità di salvamento che staziona tra Emilia e il Molo e gli operatori, a bordo anche personale sanitario, sono subito partiti per raggiungere il motoscafo lungo circa cinque metri. Uno ad uno i passeggeri a bordo sono stati evacuati e portati all’interno dell’unità di salvamento. Poi è stato messo in sicurezza il motoscafo, per evitare che perdesse carburante in mare. Gli occupanti sono stati tutti portati al molo, stavano bene.