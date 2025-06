I baywatch sono già in azione: malori in spiaggia e salvataggi

Due malori e un salvataggio è questo il bilancio della prima settimana di alta stagione sulla spiaggia di velluto. I Baywatch, in torretta dal 17 maggio, sono stati impegnati in un salvataggio lunedì sul lungomare Mameli, all’altezza del tratto di spiaggia libera antistante la pensione ‘Faro’: lì, una donna si è trovata in difficoltà tra le due scogliere e ha iniziato a sbracciare e chiedere aiuto; in suo aiuto è subito accorsa l’assistente bagnanti che si trovava nella torretta allestita ai Bagni 18 e in suo supporto, poco dopo sono intervenuti anche i bagnini di salvataggio confinanti. La donna, portata subito a terra, era in buone condizioni di salute. Sono invece stati due i malori che hanno colpito altrettanti bagnanti mercoledì; uno all’altezza del tratto di spiaggia libera vicino ai Duchi della Rovere, l’altro, sempre dov’era avvenuto il salvataggio lunedì. In questo caso, ad intervenire, è stato il personale del 118 chiamato precauzionalmente. Ad accusare i malori, sono stati in entrambi i casi due persone anziane che si erano recate in spiaggia nel pomeriggio. E da domani prenderà il via il servizio di Guardia Medica Turistica con un presidio al porto della Rovere e l’altro sotto l’hotel Ritz.